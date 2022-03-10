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У Генштабі розповіли про втрати російських окупантів на 14 день війни

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Київ, Четвер 10 березня 2022 09:37
У Генштабі розповіли про втрати російських окупантів на 14 день війни Фото: російські війська втратили понад 12 тисяч осіб за 14 днів війни (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про втрати російських військ на 14 день війни. Так, понад 12 тисяч окупантів загинули з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.03 орієнтовно склали:

  • особового складу - понад 12 тисяч осіб,
  • танків - 335,
  • бойових броньованих машин - 1105,
  • артилерійських систем - 123,
  • РСЗВ (реактивна система залпового вогню) - 56,
  • засоби ППО - 29,
  • літаків - 49,
  • вертольотів - 81,
  • автомобільної техніки - 526,
  • легкі швидкісні катери - 3,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • безпілотники оперативно-тактичного рівня - 7.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.

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