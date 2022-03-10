У Генштабі розповіли про втрати російських окупантів на 14 день війни
Фото: російські війська втратили понад 12 тисяч осіб за 14 днів війни (Getty Images)
У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про втрати російських військ на 14 день війни. Так, понад 12 тисяч окупантів загинули з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.03 орієнтовно склали:
- особового складу - понад 12 тисяч осіб,
- танків - 335,
- бойових броньованих машин - 1105,
- артилерійських систем - 123,
- РСЗВ (реактивна система залпового вогню) - 56,
- засоби ППО - 29,
- літаків - 49,
- вертольотів - 81,
- автомобільної техніки - 526,
- легкі швидкісні катери - 3,
- цистерн з ПММ - 60,
- безпілотники оперативно-тактичного рівня - 7.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.
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