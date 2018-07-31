В Україні розпочала роботу місія Сінгапуру щодо аудиту держконтролю харчових продуктів

Делегація Сінгапуру працюватиме в Україні до 4 серпня 2018 року

В Україні 30 липня 2018 року розпочала роботу делегація Агропродовольчої та ветеринарної служби Сінгапуру із аудитом системи державного контролю за продукцією птахівництва, зокрема, м’яса птиці та продуктів з нього, яєць та яєчної продукції. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Планується, що представники Сінгапуру відвідають Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, прикордонні інспекційні пости та кілька об’єктів птахівничої галузі, зацікавлених в експорті до Сінгапуру.

Під час зустрічі представників Держпродспоживслужби з делегацією Сінгапуру сторони висловили сподівання на плідну роботу даної місії.

Як повідомляється, делегація Сінгапуру працюватиме в Україні до 4 серпня 2018 року.

Нагадаємо, раніше парламент України встановив основні вимоги до маркування органічної продукції. Документом визначаються загальні засади державного регулювання у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції, повноваження центральних органів виконавчої влади, які здійснюють державне управління і контроль у зазначеній сфері.

Зокрема, законопроектом визначається система прав і обов'язків суб'єктів ринку органічної продукції, зокрема, операторів ринку, органів сертифікації. Так, положеннями документа регламентовані вимоги до виробництва, маркування та обігу органічної продукції, чітко встановлені основні принципи здійснення процедури сертифікації органічного виробництва з деталізацією по галузях.