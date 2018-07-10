Парламент встановив основні вимоги до маркування органічної продукції

Очікується, що реалізація закону сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної органічної продукції

Парламент ухвалив у другому читанні законопроект №5448-д "Про основні засади та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції", передає кореспондент РБК-Україна.

Документ після кількох невдалих спроб підтримали 237 нардепів.

Документом визначаються загальні засади державного регулювання у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції, повноваження центральних органів виконавчої влади, які здійснюють державне управління і контроль у зазначеній сфері.

Визначається система прав і обов'язків суб'єктів ринку органічної продукції, зокрема, операторів ринку, органів сертифікації. Так, положеннями документа регламентовані вимоги до виробництва, маркування та обігу органічної продукції, чітко встановлені основні принципи здійснення процедури сертифікації органічного виробництва з деталізацією по галузях.

Також запроваджено чіткий і прозорий механізм реєстрації в органах сертифікації, операторів ринку і органічного насіння.

До того ж, проектом визначається механізм держконтролю (нагляду) за діяльністю суб'єктів ринку органічної продукції та встановлюється відповідальність за порушення законодавства у цій сфері.

Зазначимо, окремо встановлені вимоги до переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), які дозволяється використовувати в процесі органічного виробництва та дозволених до використання в гранично допустимих кількостях. Визначена процедура, за якою вони можуть бути дозволені до використання.

Законопроект містить положення щодо процедури сертифікації органічного виробництва та обігу органічної продукції, встановлює вимоги до органів сертифікації, їхні функції і відповідальність. Окремо визначаються вимоги до зберігання, перевезення, реалізації, декларуванню та маркування органічної продукції.

"Реалізація положень проекту закону сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної органічної продукції та розширенню зовнішніх ринків її збуту. Крім цього, буде гарантувати споживачам впевненість у продуктах, маркованих як органічні, матиме позитивний вплив на захист операторів органічного ринку від недобросовісної конкуренції, а також забезпечить прозорі умови ведення господарської діяльності у сфері виробництва та обігу органічних продуктів", - відзначають автори в пояснювальній записці.



Нагадаємо, в листопаді 2017 Рада відправила на доопрацювання законопроект про основні вимоги до органічного виробництва.