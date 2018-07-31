В Украине начала работу миссия Сингапура по аудиту госконтроля пищевых продуктов

Делегация Сингапура будет работать в Украине до 4 августа 2018 года

В Украине 30 июля 2018 года начала работу делегация Агропродовольственной и ветеринарной службы Сингапура с аудитом системы государственного контроля продукции птицеводства, в частности, мяса птицы и продуктов из него, яиц и яичной продукции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Планируется, что представители Сингапура посетят Государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы, пограничные инспекционные посты и несколько объектов птицеводческой отрасли, заинтересованных в экспорте до Сингапура.

Во время встречи представителей украинского ведомства с делегацией Сингапура стороны выразили надежду на плодотворную работу данной миссии.

Как сообщается, делегация Сингапура будет работать в Украине до 4 августа 2018 года.

Напомним, ранее парламент Украины установил основные требования к маркировке органической продукции. Документом определяются общие принципы государственного регулирования в сфере органического производства и оборота органической продукции, полномочия центральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление и контроль в указанной сфере.

В частности, законопроектом определяется система прав и обязательств субъектов рынка органической продукции, в частности, операторов рынка, органов сертификации. Так, положениями документа регламентированны требования к производству, маркировке и обращению органической продукции, четко установлены основные принципы осуществления процедуры сертификации органического производства с детализацией по отраслям.