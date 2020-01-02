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В Україні почав роботу Офіс генерального прокурора

Новини » Політика     02.01.2020 - 09:24
В Україні почав роботу Офіс генерального прокурора
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Він прийшов на зміну Генеральній прокуратурі

З 2 січня 2020 року в Україні зафункціонував Офіс генерального прокурора (ОГП), який прийшов на зміну Генеральній прокуратурі. Про це повідомляє РБК-Україна.

Згідно з інформацією на сайті ОГП, він буде мати 12 департаментів, вісім окремих управлінь, дві спеціалізовані прокуратури та 1500 працівників замість 2500 співробітників ГПУ, передбачених законодавством.

Як повідомив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, після атестації 1339 прокурорів в ГПУ залишилося 610 прокурорів, яким запропонували перейти в Офіс генерального прокурора. Він пообіцяв почати конкурс на більш ніж 200 вакансій з 20 січня.

Нагадаємо, 19 вересня Верховна рада схвалила закон про реформування Генпрокуратури. Відповідно до закону, замість діючої структури органів прокуратури відбудеться побудова після проведення атестації прокурорів нової структури у вигляді: Офіс генерального прокурора, обласні прокуратури, окружні прокуратури. При цьому генпрокурору передбачається надання права ліквідовувати і реорганізовувати окружні та обласні прокуратури.

У центральному Офісі генерального прокурора скоротили близько тисячі прокурорів. Як зазначив Рябошапка, з січня 2020 року в центральному Офісі генпрокурора буде приблизно півтори тисячі працівників.

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