Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Рябошапка анонсував початок роботи Офісу генерального прокурора

Генпрокурор Руслан Рябошапка розповів про завершення атестації прокурорів ГПУ. Про це він заявив на брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Рябошапка анонсував початок роботи Офісу прокуратури з 2 січня 2020 року.

"Починали атестацію з 1339 прокурорів. Після всіх процедур, тесту на знання законодавства, оцінки здібностей, письмових завдань, перевірки на доброчесність у Генеральній прокуратурі залишилися 610 прокурорів. Цим прокурорам вже запропоновано перейти в Офіс генерального прокурора, нові посади ", - розповів Рябошапка.

Завершення атестації прокурорів та початок роботи Офісу генпрокурора: брифінг Руслана Рябошапки YouTube: https://youtu.be/LSqKRF_mRwM Опубліковано 5 канал Четвер, 26 грудня 2019 р.

Генпрокурор повідомив, що зарплату прокурорам піднімуть.

Нагадаємо, 19 вересня Верховна рада схвалила закон про реформування Генпрокуратури. Відповідно до закону, замість діючої структури органів прокуратури відбудеться побудова після проведення атестації прокурорів нової структури у вигляді: Офіс генерального прокурора, обласні прокуратури, окружні прокуратури. При цьому генпрокурору передбачається надання права ліквідовувати і реорганізовувати окружні та обласні прокуратури.

У центральному Офісі генерального прокурора скоротили близько тисячі прокурорів. Як зазначив Рябошапка, з січня 2020 року в центральному Офісі генпрокурора буде приблизно півтори тисячі працівників.