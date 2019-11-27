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Рябошапка розповів про скорочення працівників в Офісі генпрокурора

Новини » Політика     27.11.2019 - 15:44
Рябошапка розповів про скорочення працівників в Офісі генпрокурора
Фото: Руслан Рябошапка (Віталій Носач/РБК-Україна)

З січня 2020 року в центральному Офісі генпрокурора буде приблизно півтори тисячі працівників

В центральному Офісі генерального прокурора скоротили близько тисячі прокурорів. Про це заявив генпрокурор України Руслан Рябошапка у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, загалом на початок реформи існувало 216 прокуратур і майже 15 тисяч працівників прокуратури, з яких трохи більше 11 тисяч штатних одиниць прокурорів.

"Загальна цифра як відбувається атестація: 1339 прокурорів (ГПУ, - ред.) на момент початку атестації, 769 - допущені до останнього етапу. Загалом цифра, яка є сьогодні: 2400 штатна чисельність працівників ГПУ. А ми виходимо в середньому десь на 1500 працівників офісу прокурора з 1 січня наступного року. Тобто, приблизно тисячу працівників - це скорочення тільки в центральному апараті Генеральної прокуратури", - заявив Рябошапка.

За його словами, наступний етап атестації прокурорів почнеться наступного тижня.

"Відбулось уже тестування на знання законодавства, за результатами якого пройшло це тестування 795 прокурорів. Це приблизно 65 відсотків від загальної кількості прокурорів ГПУ. Потім відбулось тестування на загальні здібності та навики. Під час цього тестування невелика кількість - біля 20 прокурорів його не здали. Цифра на сьогодні - 769 прокурорів з 1100. Це ті, хто допущені до останнього етапу - проведення співбесід і перевірки на доброчесність. Наступний етап переатестації починається в нас на наступному тижні, десь з 4 числа. З вівторка-середи починається процес співбесід із прокурорами", - повідомив Рябошапка.

Глава ГПУ зазначив, що до НАБУ та СБУ вже направлені профайли щодо кожного прокурора.

"Ми вже отримали два листа від НАБУ - це приблизно близько 400 матеріалів, які стосуються аналізів конфліктів інтересів, статків прокурорів, які будуть допущені до наступного етапу атестації", - поінформував генпрокурор.

Нагадаємо, раніше в ГПУ заявили, що за офіційними результатами другого етапу переатестації прокурорів відомства до третього етапу були допущені понад 96% прокурорів.

Як писало РБК-Україна, другий етап атестації прокурорів завершився 8 листопада. За попередніми даними, тоді необхідні 93 і більше балів набрали 749 прокурорів.

Також повідомлялося, що на першому етапі переатестації 193 прокурора не пройшли тестування, а 95 не з'явилися. Таким чином до другого етапу були допущені 73,4% прокурорів.

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