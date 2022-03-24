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В Україні почала роботу логістична мережа доставлення гуманітарних вантажів

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Четвер 24 березня 2022 14:18
В Україні почала роботу логістична мережа доставлення гуманітарних вантажів Фото: в Україні почав роботу логістичний фронт (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Група "Метінвест" разом з іншими бізнесами Ріната Ахметова створюють логістичну мережу доставлення вантажів, зокрема гуманітарної допомоги, в різні куточки України в період війни. Компанія закликає перевізників долучатися до цієї мережі в якості логістичних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що мета логістичної мережі - допомогти людям і містам, що постраждали від російської агресії, доставити продукти першої потреби, підтримати роботу критичних об'єктів інфраструктури.

Для цього необхідно відновити логістичні маршрути, як у середині країни, так і за її межами. Група "Метінвест", UMG, ДТЕК та інші бізнеси SCM об’єднали зусилля задля створення національної та міжнародної мережі перевізників - "Логістичного фронту України".

Мережа створюється на базі платформи pomich.org - кризового логістичного центру, який займається пошуком водіїв.

"Це платформа, що об’єднує десятки транспортних компаній та організацій різних напрямків. У всіх них одна мета - допомога людям і містам, які зараз знаходяться в біді", - додають в компанії.

У такий спосіб, переконані в компанії, створюється єдиний координаційний логістичний центр, який буде перевозити різні вантажі з Європи в Україну, в межах нашої країни, між областями й містами та взаємодіятиме з "Червоним хрестом", фондом "Повернись живим", волонтерами з координації гуманітарних вантажів України при ООН.

До єдиної логістичної мережі долучаються й інші великі компанії України та світу.

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