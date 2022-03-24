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В Украине начала работу логистическая сеть доставки гуманитарных грузов

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Четверг 24 марта 2022 14:18
В Украине начала работу логистическая сеть доставки гуманитарных грузов Фото: в Украине начал работу логистический фронт (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Группа "Метинвест" вместе с другими бизнесами Рината Ахметова создают логистическую сеть доставки грузов, в том числе гуманитарной помощи, в разные уголки Украины в период войны. Компания призывает перевозчиков приобщаться к этой сети в качестве логистических партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что цель логистической сети - помочь людям и городам, пострадавшим от российской агрессии, доставить продукты первой необходимости, поддержать работу критических объектов инфраструктуры.

Для этого необходимо восстановить логистические маршруты, как внутри страны, так и за ее пределами. Группа "Метинвест", UMG, ДТЭК и другие бизнесы SCM объединили усилия для создания национальной и международной сети перевозчиков - "Логистического фронта Украины".

Сеть создается на базе платформы pomich.org - кризисного логистического центра, который занимается поиском водителей.

"Это платформа, объединяющая десятки транспортных компаний и организаций разных направлений. У всех них одна цель - помощь людям и городам, которые сейчас находятся в беде", - добавляют в компании.

Таким образом, убеждены в компании, создается единый координационный логистический центр, который будет перевозить разные грузы из Европы в Украину, в пределах нашей страны, между областями и городами и взаимодействовать с "Красным крестом", фондом "Вернись живым", волонтерами по координации гуманитарных грузов Украины при ООН.

К единой логистической сети присоединяются и другие крупные компании Украины и мира.

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Метинвест Систем кэпитал менеджмент (СКМ) Гуманитарная помощь
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