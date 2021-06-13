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В Україні можуть значно підвищити ціну на газ: названо умову

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Київ, Неділя 13 червня 2021 12:05
В Україні можуть значно підвищити ціну на газ: названо умову Фото: радник міністра енергетики Олена Зеркаль (yes-ukraine.org)
Автор: Анастасія Рокитна

Ціну на газ в Україні можуть підвищити. Це буде, якщо Російська Федерація вирішить перервати транзит "блакитного палива" через Україну.

Про це радник міністра енергетики Олена Зеркаль заявила в ефірі телеканалу "Україна 24".

За її словами, Росія штучно стримує європейський ринок і не поставляє ті обсяги, які потрібні Європі зараз.

"Була холодна весна, зараз треба все наповнювати, і ціни на газ дуже високі. А якими вони будуть взимку - ніхто не знає", - розповіла радник міністра.

В умовах переривання транзиту газу через територію України цієї зими, за словами Олени Зеркаль, "для нас це буде дуже відчутно, в першу чергу в плані того, що ми отримаємо дуже дорогий газ".

"Зараз ми можемо постачати газ так званим віртуальним шляхом, тобто віртуальний реверс, коли йде обмін газу, і так працює в усьому світі. Якщо не буде транзиту, то нам доведеться фактично фізично постачати газ з Європи, і витрати на постачання газу значно збільшаться", - зазначила Зеркаль.

Нагадаємо, в матеріалі РБК-Україна "Як Росія добудовує "Північний потік-2" і на що сподівається Україна" експерти відзначили, що санкції проти оператора "Північного потоку-2" можуть бути повернуті.

Зазначимо, стало відомо, скільки втратить Україна від зупинки транзиту газу з Росії.

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