ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине могут значительно повысить цену на газ: названо условие

Новина українською →
Киев, Воскресенье 13 июня 2021 12:05
В Украине могут значительно повысить цену на газ: названо условие Фото: советник министра энергетики Елена Зеркаль (yes-ukraine.org)
Автор: Анастасия Рокитна

Цену на газ в Украине могут повысить. Это будет, если Российская Федерация решит прервать транзит "голубого топлива" через Украину.

Об этом советник министра энергетики Елена Зеркаль заявила в эфире телеканала "Украина 24".

По ее словам, Россия искусственно сдерживает европейский рынок и не поставляет те объемы, которые нужны Европе сейчас.

"Была холодная весна, сейчас надо все наполнять, и цены на газ очень высокие. А какими они будут зимой - никто не знает", - рассказала советник министра.

В условиях прерывания транзита газа через территорию Украины этой зимой, по словам Елены Зеркаль, "для нас это будет очень ощутимо, в первую очередь в плане того, что мы получим очень дорогой газ".

"Сейчас мы можем поставлять газ так называемым виртуальным путем, то есть виртуальный реверс, когда идет обмен газа, и так работает во всем мире. Если не будет транзита, то нам придется фактически физически поставлять газ из Европы, и расходы на поставки газа значительно увеличатся", - отметила Зеркаль.

Напомним, в материале РБК-Украина "Как Россия достраивает "Северный поток-2" и на что надеется Украина" эксперты отметили, что санкции против оператора "Северного потока-2" могут быть возвращены.

Отметим, стало известно, сколько потеряет Украина от остановки транзита газа из России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Российская Федерация Украина Цена на газ
NEWS
Путин назвал цель встречи с Байденом
Путин назвал цель встречи с Байденом
DAILY
Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами