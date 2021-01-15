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В Україні заборонили будівництво без дотримання вимог до енергоефективності

Україна, П'ятниця 15 січня 2021 15:28
В Україні заборонили будівництво без дотримання вимог до енергоефективності
Фото: будівництво (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

В Україні відтепер житлові та громадські будівлі не можна будувати без дотримання мінімальних вимог до енергоефективності. Вони є обов’язковими для новобудов, реконструйованих та капітально відремонтованих будівель.

Про це повідомляє урядовий портал.

"Міністерство розвитку громад та територій розробило два накази щодо мінімальної енергоефективності будівель та методики її розрахунку, які вже набрали чинності", - сказано у повідомленні.

Підкреслюється, що встановлення мінімальних норм енергоефективності дозволить ефективно використовувати енергоресурси, а власники житла та приміщень зможуть заощаджувати на комунальних платежах.

Такі вимоги в Україні встановили вперше.

"Вони дозволять проводити термомодернізацію будівлі поетапно, що дозволить її власникам більш ефективно спланувати бюджет та подальші роботи, щоб отримати клас енергоефективності об’єкту не нижче "С", - інформують у Кабміні.

Винятки до яких не будуть застосовуватись ці вимоги:

  • індивідуальні житлові будинки,
  • історичні будівлі,
  • будівлі промислового, сільськогосподарського призначення,
  • об’єкти транспорту, енергетики та оборони,
  • виконання будівельних робіт з відновлення окремих конструкцій будівель та споруд, з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (аварій),
  • відновлення функціонування об’єктів, призначених для забезпечення життєдіяльності населення.

Нагадаємо, влітку стало відомо, що Європейський інвестиційний банк надасть Україні кредит на 300 мільйонів євро для підвищення енергоефективності громадських будівель.

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