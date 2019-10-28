У Мінекономіки розповіли, коли держбюджет будуть планувати на три роки

Фото: Сергій Ніколайчук (РБК-Україна)

В української влади вже є бюджетна декларація на три роки

Вже восени повинні відходити від того, щоб приймати бюджет на рік. Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, в української влади вже є бюджетна декларація на три роки і наступної весни вони будуть оновлювати макроекономічний прогноз під бюджетну декларацію.

"Однозначно, ми не повинні говорити про планування терміном на рік. У нас вже є бюджетна декларація на три роки. Наступної весни знову будемо оновлювати макроекономічний прогноз під бюджетну декларацію. А вже восени повинні відходити від того, щоб приймати бюджет на рік. Краще приймати на три роки. Звичайно, це неможливо гарантувати. Але це ті цілі, до яких ми повинні йти", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що наступний державний бюджет базуватиметься на новому документі.

За його словами, наступний бюджет буде передбачати планування на три роки. Гончарук заявив, що в цьому році Кабмін останній раз буде планувати на рік вперед.