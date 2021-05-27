В Україні можуть змінити оскарження публічних закупівель: що пропонує закон

В Україні можуть змінити оскарження публічних закупівель . Це передбачає законопроект №5309.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Документ пропонує зміни до статті 18 закону "Про публічні закупівлі" щодо удосконалення процесу подання та розгляду скарг. Передбачене подання скарг у формі електронного документа шляхом заповнення уніфікованих форм.

Згідно з проектом, у випадку оскарження тендерної документації суб’єкт оскарження зобов’язаний надавати докази наявності порушених прав та охоронюваних законом інтересів, що дозволить не допускати зловживання учасниками правом на оскарження.

Передбачається підвищення прозорості процесу оскарження завдяки публічності запитів органу оскарження та відповідей на них. Однак у разі порушення суб'єктом оскарження, замовником строків та порядку надання інформації, таку інформацію орган оскарження може не врахувати під час розгляду скарги.

Лізинг включили до переліку послуг, на які поширюється дія ЗУ "Про публічні закупівлі".

Однак дія цього закону не поширюється на послуги фінансових установ щодо надання кредитів, гарантій, а також послуги, необхідні для підготовки та реалізації інвестиційних проєктів, проектів державно-приватного партнерства, у тому числі концесії, які надаються міжнародними фінансовими організаціями, членом яких є Україна.

Уточнено строки оприлюднення інформації про закупівлю під час проведення спрощеної закупівлі.

До числа службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, пропонують віднести уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

У документі прописаний порядок присутності сторін на засіданні Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Комітет ВР з питань економічного розвитку рекомендує ухвалити закон у другому читанні.

"Члени комітету ухвалили рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект №5309 у другому читанні та в цілому як закон із техніко-юридичним доопрацюванням", - вказано у повідомленні.