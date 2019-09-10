Рада планує вдосконалити публічні закупівлі

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Нардепи підтримали відповідний законопроект №1076 за основу

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №1076 "Про внесення змін до закону "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель", передає кореспондент РБК-Україна.

Документ підтримав 351 парламентарій. Також нардепи проголосували за скорочену процедуру підготовки проекту закону до другого читання.

У пояснювальній записці вказано, що наразі замовники стикаються з проблемою зриву ("тролінгу") процедур закупівель недобросовісними учасниками, які користуючись правом оскарження процедури закупівлі до Антимонопольного комітету, штучно затягують проведення такої процедури закупівлі та чинять тиск на замовників.

Відповідно в проекті пропонуються нові підходи до оскарження процедур закупівель, які призведуть до зменшення можливості зловживань недобросовісними скаржниками механізмом оскарження для штучного затягування процедур закупівель.

Документом передбачаються нові правила щодо подачі скарги та повернення її оплати учаснику, а також встановлюється заборона щодо відміни тендеру чи визнання його таким, що не відбувся, замовником під час розгляду скарги на даний тендер органом оскарження.

Крім того, законопроектом передбачається:

для планування закупівель та підготовки до проведення процедур закупівель надати право замовнику проводити попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку, у тому числі запитувати й отримувати рекомендації та інформацію від суб’єктів господарювання;

надати можливість замовнику укладати один договір про закупівлю із переможцем закупівлі декількох (усіх) лотів в межах єдиної процедури закупівлі;

певна трансформація переговорної процедури закупівлі шляхом уточнення порядку проведення переговорів та перегляду підстав її застосування;

надати право замовнику відхиляти тендерну пропозицію учасника, який не виконав свої зобов’язання перед ним за раніше укладеним договором про закупівлю;

детально регламентувати використання технічних специфікацій до предмета закупівлі, в яких визначаються характеристики товарів (послуг, робіт) через сукупність усіх їх технічних умов;

розширити перелік кваліфікаційних критеріїв, які вимагаються замовником від учасника процедури закупівлі (з’являється вимога щодо наявності фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю);

переглянутий перелік окремих сфер господарювання та введено категоризацію поняття замовника;

встановлюється відповідальність для керівників замовників за невиконання вимог закону та за укладення договору про закупівлю до/без проведення закупівель у порядку, встановленому законом тощо.

Нагадаємо, в кінці травня голова ЦВК Тетяна Сліпачук закликала Раду 8 скликання прийняти законопроект "Про публічні закупівлі", який був внесений президентом України Володимиром Зеленським. Цей законопроект Зеленський вніс до парламенту попереднього скликання 22 травня.

Як писало РБК-Україна, в серпні Міністерство економічного розвитку і торгівлі повідомило, що система державних закупівель Prozorro дозволила державі заощадити на закупівлях близько 86 мільярдів гривень. Система функціонує в Україні три роки.