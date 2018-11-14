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У Києві від переохолодження постраждали 3 людини

Новини » Надзвичайні події    14.11.2018 - 16:27
У Києві від переохолодження постраждали 3 людини
Фото: швидка допомога (з відкритих джерел)

Постраждалих доставили в лікарню

У Києві за минулу добу, 13 листопада, зафіксували одразу 3 випадки звернення людей до лікарні з переохолодженням. Про це заявив начальник оперативно-диспетчерського відділення Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва Анатолій Рогов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на 44.ua.

Він повідомив, що за минулу добу зареєстровано три випадки переохолодження.

"Оскільки всі постраждалі підлягають госпіталізації, їх доставили в лікарню. Про те, скільки сьогодні людей звернулися з переохолодження, буде відомо пізніше", - розповів Рогів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що через негоду в Києві виникло майже 300 дорожньо-транспортних пригод (ДТП).

Крім того, у Києві через снігопад громадський транспорт курсує з відхиленням від розкладу.

Згідно з прогнозом синоптиків, завтра, 15 листопада, в Києві очікується сніг та ожеледиця на дорогах.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії 13 листопада у Київ прийшла метеорологічна зима.

Як зазначили кліматологи, середньодобова температура повітря на метеостанції обсерваторії становила -3,0 градуси і за прогнозами Укргідрометцентру негативні значення температури повітря будуть триматися і далі.

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