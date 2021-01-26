ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні стартує реєстрація на ЗНО: названа дата

Київ, Вівторок 26 січня 2021 14:59
В Україні стартує реєстрація на ЗНО: названа дата
Фото: ЗНО (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

В Україні реєстрація на Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у понеділок, 1 лютого. Вона триватиме до 5 березня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.

Наголошується, що до 30 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, в яких буде вказано час і місце проведення тестувань.

Тестування ЗНО пройдуть за таким графіком:

  • 21 травня - хімія;
  • 24 травня - іспанська, німецька, французька мови;
  • 25 травня - англійська мова;
  • 28 травня - математика, математика (завдання рівня стандарту);
  • 1 червня - українська мова, українська мова та література;
  • 4 червня - історія України;
  • 7 червня - фізика;
  • 10 червня - біологія;
  • 15 червня - географія.

Результати ЗНО будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 30 червня. Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовним. Кожен учасник має право скласти тести не більше ніж з п'яти предметів.

Нагадаємо, 5 січня в країні стартувала реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році.

Крім того, в Україні у 2021 році можуть ввести премії для учасників ЗНО. Нардепи можуть розглянути законопроект про запровадження премій на цьому або наступному пленарному тижні.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство ВНОУЦОКО

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся