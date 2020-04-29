В Україні коронавірусом інфікувалися майже 2 тис. медиків: дані по областях

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У співвідношенні до загальної кількості хворих лідирує Кіровоградська область

У Чернівецькій області зареєстровано найбільше випадків зараження на коронавірус серед медичного персоналу, найменше - у Чернігівській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я.

Станом на 29 квітня коронавірус підтвердили у 1 976 медиків, з них за добу інфікувались 133 людини.

"Найбільше інфікованих медичних працівників у Чернівецькій області: 264 людини. Однак у співвідношенні до загальної кількості хворих в області лідирує Кіровоградська (36%), Вінницька (33%) та Волинська з Полтавською (по 28%) області", - повідомили у МОЗ.

Загалом географія поширення вірусу у регіонах України серед медиків виглядає так:

Фото: географічна статистика захворювання на COVID-19 серед медиків (nszu.gov.ua)

У МОЗ також назвали чотири можливі причини високої захворюваності серед медиків:

відсутність чіткого плану дій медичного закладу; порушення визначеного маршруту пацієнта та стандартів ведення пацієнтів; недостатнє забезпечення медперсоналу необхідними засобами індивідуального захисту (ЗІЗ); неправильне користування ЗІЗ, їх зберігання та утилізації.

Раніше у МОЗ повідомили, що понад 20% від загальної кількості хворих на коронавірус Україні є лікарями. Нагадаємо, станом на ранок в Україні було зафіксовано 9 866 випадків коронавірусної інфекції.

Також РБК-Україна повідомляло, що Міністерство охорони здоров'я потрапило у скандал через закупівлю захисних костюмів для українських медиків. Можливі зловживання під час закупівлі костюмів будуть розслідувати правоохоронці.