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В Україні коронавірусом інфікувалися майже 2 тис. медиків: дані по областях

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 17:59
В Україні коронавірусом інфікувалися майже 2 тис. медиків: дані по областях
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У співвідношенні до загальної кількості хворих лідирує Кіровоградська область

У Чернівецькій області зареєстровано найбільше випадків зараження на коронавірус серед медичного персоналу, найменше - у Чернігівській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я.

Станом на 29 квітня коронавірус підтвердили у 1 976 медиків, з них за добу інфікувались 133 людини.

"Найбільше інфікованих медичних працівників у Чернівецькій області: 264 людини. Однак у співвідношенні до загальної кількості хворих в області лідирує Кіровоградська (36%), Вінницька (33%) та Волинська з Полтавською (по 28%) області", - повідомили у МОЗ.

Загалом географія поширення вірусу у регіонах України серед медиків виглядає так:В Україні коронавірусом інфікувалися майже 2 тис. медиків: дані по областях

Фото: географічна статистика захворювання на COVID-19 серед медиків (nszu.gov.ua)

У МОЗ також назвали чотири можливі причини високої захворюваності серед медиків:

  1. відсутність чіткого плану дій медичного закладу;
  2. порушення визначеного маршруту пацієнта та стандартів ведення пацієнтів;
  3. недостатнє забезпечення медперсоналу необхідними засобами індивідуального захисту (ЗІЗ);
  4. неправильне користування ЗІЗ, їх зберігання та утилізації.

Раніше у МОЗ повідомили, що понад 20% від загальної кількості хворих на коронавірус Україні є лікарями. Нагадаємо, станом на ранок в Україні було зафіксовано 9 866 випадків коронавірусної інфекції.

Також РБК-Україна повідомляло, що Міністерство охорони здоров'я потрапило у скандал через закупівлю захисних костюмів для українських медиків. Можливі зловживання під час закупівлі костюмів будуть розслідувати правоохоронці.

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