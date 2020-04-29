Більше 20% хворих коронавірусом в Україні є лікарями, - МОЗ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ВООЗ вважає тривожним рівень захворюваності серед лікарів у 10%

В Україні більше 20% від загальної кількості хворих коронавірусом є лікарями. Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, відсоток хворих коронавірусом лікарів є тривожним.

"Ми чули сьогодні вранці жахливі цифри кількості хворих лікарів. Вже більше 20% від загальної кількості хворих - лікарі. Це дуже тривожна ситуація. ВООЗ вважає тривожним рівень в 10%, а у нас в Україні вже більше 20%. Це не відновлюваний ресурс держави. Лікарі - це ті, хто рятує нас від пандемії. Тому наш обов'язок подбати про те, щоб вони були забезпечені якісними засобами захисту", - заявила Шаталова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні коронавірусом захворіли 1976 медпрацівників, а також 672 дитини. За минулу добу зараження підтвердили у 133 медиків і 33 дітей.

Зазначимо, станом на 29 квітня в Україні зафіксували зростання числа заражених коронавірусом COVID-19, захворіли ще 456 осіб. Всього в країні захворіли 9866 людина. Кількість летальних випадків в Україні збільшилася до 250. За минулу добу померло 11 пацієнтів з COVID-19.