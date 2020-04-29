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В Украине коронавирусом заразились почти 2 тыс. медиков: данные по областям

Новости » Коронавирус     29.04.2020 - 17:59
В Украине коронавирусом заразились почти 2 тыс. медиков: данные по областям
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В соотношении к общему количеству заболевших лидирует Кировоградская область

В Черновицкой области зарегистрировано больше всего случаев заражения коронавирусом среди медицинского персонала, меньше всего - в Черниговской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 29 апреля коронавирус подтвердили у 1 976 медиков, из них 133 человека заразились за сутки.

"Больше всего инфицированных медицинских работников в Черновицкой области: 264 человека. Однако в соотношении к общему количеству больных в области лидирует Кировоградская (36%), Винницкая (33%) и Волынская с Полтавской (по 28%) области", - сообщили в Минздраве

В целом география распространения вируса в регионах Украины среди медиков выглядит так:В Украине коронавирусом заразились почти 2 тыс. медиков: данные по областям

Фото: географическая статистика заболевания COVID-19 среди медиков (nszu.gov.ru)

В Минздраве также назвали четыре возможные причины высокой заболеваемости среди медиков:

  1. отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения;
  2. нарушение определенного маршрута пациента и стандартов ведения пациентов;
  3. недостаточное обеспечение персонала необходимыми средствами индивидуальной защиты (СИЗ);
  4. неправильное пользование СИЗ, их хранения и утилизации.

Ранее в Минздраве сообщили, что более 20% от общего количества больных коронавирусом Украине являются врачами. Напомним, по состоянию на утро в Украине было зафиксировано 9 866 случаев COVID-19.

Также РБК-Украина сообщало, что Министерство здравоохранения попало в скандал из-за закупки защитных костюмов для украинских медиков. Возможные злоупотребления при закупке костюмов будут расследовать правоохранители.

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