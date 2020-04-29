Закупівлі костюмів спецзахисту для лікарів розслідуватимуть правоохоронці, - МОЗ

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Міністерство звинувачує ДП "Медзакупівлі" у порушенні вимог законодавства

Закупівлі костюмів спецзахисту для лікарів розслідуватимуть правоохоронці. Про це повідомила заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, МОЗ звернулось з листом від 10 квітня до ДП "Медзакупівлі" щодо здійснення закупівель костюмів медичного захисту.

"Водночас ДП не подало на погодження техзавдання для здійснення цієї закупівлі. Це означає, що МОЗ не розуміло, якої якості товар буде закуповувати ДП і чи відповідає товар саме здійсненню протиепідеміологічних заходів. Ми звертались неодноразово до ДП з проханням надати МОЗ всі істотні умови договору", - повідомила Шаталова.

Замглави міністерства зазначила, що на порушення вимог законодавства ДП уклало договір на постачання одягу для лікарів з виробником, який не зміг підтвердити якість продукції.

"Я вчора направила до правоохоронних органів заяви про вчинення злочину ДП "Медичні закупівлі". Сподіваюсь на швидку та невідкладну реакцію. Моя абсолютно чітка позиція, що існує ДП, яке створено саме з метою організації всіх закупівель. Тому спеціалізоване підприємство повинно виконувати ті закупівлі, які планує МОЗ. Сподіваюсь, що ми зможемо налагодити нашу роботу і роботу ДП, щоб вона була максимально прозорою", - додала вона.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування 23 квітня планував розглянути питання про закупівлі Міністерством охорони здоров'я костюмів біологічного захисту для медиків.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я потрапило у скандал через закупівлю захисних костюмів для українських медиків. У відомстві вирішили купити костюми біозахисту в Китаї, які стоять у два рази дорожче українських, адже вони нібито не відповідають стандартам. Однак лабораторії, щоб перевірити китайські костюми на відповідність, в Україні немає.

Підкреслимо, в Україні понад 20% від загальної кількості захворілих коронавірусом є лікарями.