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В Україні коронавірусом захворіли понад 1,7 тисячі медиків

Новини » Коронавірус     27.04.2020 - 09:52
В Україні коронавірусом захворіли понад 1,7 тисячі медиків
Фото: Максим Степанов (УНІАН)

За минулу добу виявили 73 нових захворювання серед медпрацівників

В Україні коронавірусом захворіли вже 1749 працівників медичних установ. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За минулу добу, 26 квітня, підтвердили 73 нових захворювання серед медиків, а також 28 - серед дітей.

"За минулу добу захворіли 392 людини. З них 28 дітей і 73 медпрацівника. Госпіталізовано 83 людини. В цілому за весь час пандемії захворіло... 614 дітей, а також 1749 медпрацівників", - заявив Степанов.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Україні фіксують зменшення кількості нових випадків коронавіруса. За минулу добу заразилися 392 людини, що майже на 100 менше, ніж днем раніше. Всього в країні 9009 хворих коронавірусом.

Також повідомлялося, що за минулу добу в Україні померли 11 пацієнтів з COVID-19. Загальна кількість жертв коронавіруса в країні збільшилася до 220.

Зазначимо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в разі різкого зменшення захворюваності коронавірусом карантин в Україні може завершитися раніше, ніж було заплановано урядом.

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