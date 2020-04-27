ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине коронавирусом заболели более 1,7 тысячи медиков

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 09:52
В Украине коронавирусом заболели более 1,7 тысячи медиков
Фото: Максим Степанов (УНИАН)

За прошлые сутки выявили 73 новых заболевания среди медработников

В Украине коронавирусом заболели уже 1749 работников медицинских учреждений. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

За прошедшие сутки, 26 апреля, подтвердили 73 новых заболевания среди медиков, а также 28 - среди детей.

"За прошедшие сутки заболели 392 человека. Из них 28 детей и 73 медработника. Госпитализированы 83 человека. В целом за все время пандемии заболело... 614 детей, а также 1749 медработников", - заявил Степанов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Украине фиксируют уменьшение числа новых случаев коронавируса. За прошлые сутки заразились 392 человека, что почти на 100 меньше, чем днем ранее. Всего в стране 9009 больных коронавирусом.

Также сообщалось, что за прошлые сутки в Украине умерли 11 пациентов с COVID-19. Общее количество жертв коронавируса в стране увеличилось до 220.

Отметим, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в случае резкого уменьшения заболеваемости коронавирусом карантин в Украине может завершиться раньше, чем было запланировано правительством.

Во Львовской области зарегистрировали уже 358 случаев коронавируса В Казахстане продлили чрезвычайное положение до 11 мая
Новости Украины медикиМаксим СтепановКоронавирус
News
On Top