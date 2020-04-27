В Украине коронавирусом заболели более 1,7 тысячи медиков

Фото: Максим Степанов (УНИАН)

За прошлые сутки выявили 73 новых заболевания среди медработников

В Украине коронавирусом заболели уже 1749 работников медицинских учреждений. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

За прошедшие сутки, 26 апреля, подтвердили 73 новых заболевания среди медиков, а также 28 - среди детей.

"За прошедшие сутки заболели 392 человека. Из них 28 детей и 73 медработника. Госпитализированы 83 человека. В целом за все время пандемии заболело... 614 детей, а также 1749 медработников", - заявил Степанов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Украине фиксируют уменьшение числа новых случаев коронавируса. За прошлые сутки заразились 392 человека, что почти на 100 меньше, чем днем ранее. Всего в стране 9009 больных коронавирусом.

Также сообщалось, что за прошлые сутки в Украине умерли 11 пациентов с COVID-19. Общее количество жертв коронавируса в стране увеличилось до 220.

Отметим, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в случае резкого уменьшения заболеваемости коронавирусом карантин в Украине может завершиться раньше, чем было запланировано правительством.