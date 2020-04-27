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В Україні підтвердили понад 10 нових смертей від коронавірусу

Новини » Коронавірус     27.04.2020 - 09:20
В Україні підтвердили понад 10 нових смертей від коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в країні 220 летальних випадків

В Україні за минулу добу, 26 квітня, підтвердили 11 нових летальних випадків від коронавіруса COVID-19. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Загалом, станом на 27 квітня в країні померли 220 пацієнтів з каронавирусом.

"За даними ЦГЗ, за станом на 9:00 27 квітня в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали", - повідомили в МОЗ.

Раніше повідомлялося, що на півдні Чернігівської області три населених пункти - Прилуки, Журавка і Варва - визнані вогнищами спалаху коронавіруса. Так, у Варивнском районі вже 11 підтверджених хворих коронавірусом, з них 3 безпосередньо з Варви, 8 з села Журавка.

Також РБК-Україна писало, що протягом дня 26 квітня в Рівненській області підтверджено 16 нових випадків захворювання COVID-19. Вік хворих від 19 до 61 року.

Крім цього у Києво-Печерській лаврі, де стався спалах коронавіруса, від захворювання померли троє ченців. Інфікування COVID-19 виявили близько сотні людей на території лаври. Всього на території монастиря знаходяться близько 150-200 ченців.

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