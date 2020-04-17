В Україні на коронавірус перевірили понад 2,5 тис. хворих на пневмонію

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Перевіряти хворих з пневмонією почали з 9 квітня

В Україні починаючи з 9 квітня на зараження коронавірусом перевірили понад 2,5 тисячі пацієнтів з пневмонією. Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Степанова, від моменту зміни алгоритму тестування на коронавірус перевірили понад 2,5 тисячі осіб з пневмонією. Всі випадки були включені до загальної статистики.

"9 квітня мною був підписаний наказ щодо зміни алгоритму тестування на коронавірус. В тому числі в цей алгоритм були включені всі громадяни, які хворіють на пневмонію. Загалом за цей час було проведено 2506 тестувань хворих на пневмонію. І всі ці випадки включені до загальної статистики", - розповів він.

Нагадаємо, станом на ранок 17 квітня в Україні було лабораторно підтверджено 4662 випадки зараження коронавірусом. За добу лабораторний центр підтвердив 501 випадок захворювання. Одужали вже 246 пацієнтів.

Також РБК-Україна писало, що МОЗ планує запровадити тестування на коронавірус всіх співробітників медичних закладів. Перевірку медиків будуть проводити один раз на 5 днів. Таке рішення ухвалили через збільшення кількості випадків зараження медпрацівників.