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В Украине на коронавирус проверили более 2,5 тыс. больных пневмонией

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 11:15
В Украине на коронавирус проверили более 2,5 тыс. больных пневмонией
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Проверять больных с пневмонией начали с 9 апреля

В Украине начиная с 9 апреля на заражение коронавирусом проверили более 2,5 тысячи пациентов с пневмонией. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Степанова, с момента изменения алгоритма тестирования на коронавирус проверили более 2,5 тысячи человек с пневмонией. Все случаи были включены в общую статистику.

"9 апреля мною был подписан приказ об изменении алгоритма тестирования на коронавирус. В том числе в этот алгоритм были включены все граждане, которые болеют пневмонией. Всего за это время было проведено 2506 тестирований больных пневмонией. И все эти случаи включены в общую статистику", - рассказал он.

Напомним, по состоянию на утро 17 апреля в Украине было лабораторно подтверждено 4662 случая заражения коронавирусом. За сутки лабораторный центр подтвердил 501 случай заболевания. Выздоровели уже 246 пациентов.

Также РБК-Украина писало, что Минздрав планирует внедрить тестирование на коронавирус всех сотрудников медицинских учреждений. Проверку медиков будут проводить один раз в 5 дней. Такое решение приняли из-за увеличения количества случаев заражения медработников.

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