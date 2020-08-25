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В Україні змінили карантинні вимоги для навчання в школах

Київ, Вівторок 25 серпня 2020 10:03
В Україні змінили карантинні вимоги для навчання в школах
Фото: школа (УНІАН)
Автор: Анастасия Рокитна

МОЗ обговорив зміни з міжнародними партнерами

Міністерство охорони здоров'я оновило правила для навчання в школах під час пандемії. МОЗ обговорив зміни з міжнародними партнерами, а також освітянами.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Зокрема, для учнів 1-4 класів пересування в школах будуть дозволяти без використання масок або респіраторів.

В помаранчевих зонах педагогам буде рекомендовано носити захисні щитки, а в жовтих та зелених зонах - просто дотримання соціальної дистанції.

Якщо хоча б один учень заразиться коронавірусом, то весь клас має йти на самоізоляцію.

Дозатори та антисептики мають бути тільки на вході, в подальшому учні та викладачі мають мити руки після кожного уроку.

У МОЗ анонсували публікацію всіх правил для навчання в школах вже сьогодні на сайті відомства.

Нагадаємо, Денис Шмигаль доручив перевірити школи та дитячі садочки перед початком навчального року.

Раніше РБК-Україна писало, що з 1 вересня в школу буде заборонено вхід і пересування всередині без масок або респіраторів.

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