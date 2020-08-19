ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Шмигаль доручив перевірити навчальні заклади перед 1 вересня

Київ, Середа 19 серпня 2020 13:44
Шмигаль доручив перевірити навчальні заклади перед 1 вересня
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна, Маріанна Присяжнюк

Шмигаль назвав пріоритетне завдання уряду

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що пріорітетне завдання уряду і місцевої влади - якісна підготовка до навчального процесу. Він доручив перевірити школи та дитячі садочки перед початком навчального року.

Про це Шмигаль заявив на засіданні уряду.

Він закликає за необхідності створити комісії та поставити на контроль безпеку дітей.

"Одразу хочу дати доручення напередодні першого вересня перевірити школи та садочки на предмет безпечності навчання під час карантину. До першого вересня має все бути готово. Місцеві органи влади, окремо закликаю. В іншому випадку будемо приймати кадрові рішення", - сказав Шмигаль.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я заявило, що для педагогів будуть змінені вимоги до носіння засобів індивідуального захисту.

Раніше РБК-Україна писало, що з 1 вересня в школу буде заборонений вхід і пересування усередині без масок або респіраторів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України учебный годДенис Шмигаль
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся