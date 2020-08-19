Шмигаль доручив перевірити навчальні заклади перед 1 вересня

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Шмигаль назвав пріоритетне завдання уряду

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що пріорітетне завдання уряду і місцевої влади - якісна підготовка до навчального процесу. Він доручив перевірити школи та дитячі садочки перед початком навчального року.

Про це Шмигаль заявив на засіданні уряду.

Він закликає за необхідності створити комісії та поставити на контроль безпеку дітей.

"Одразу хочу дати доручення напередодні першого вересня перевірити школи та садочки на предмет безпечності навчання під час карантину. До першого вересня має все бути готово. Місцеві органи влади, окремо закликаю. В іншому випадку будемо приймати кадрові рішення", - сказав Шмигаль.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я заявило, що для педагогів будуть змінені вимоги до носіння засобів індивідуального захисту.

Раніше РБК-Україна писало, що з 1 вересня в школу буде заборонений вхід і пересування усередині без масок або респіраторів.