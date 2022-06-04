В Україні загинули четверо іноземних добровольців

Під час бойових дій загинули четверо бійців Інтернаціонального легіону територіальної оборони. Вони захищали Україну на добровільних засадах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу легіону.

Добровольці були громадянами Нідерландів, Німеччини, Франції та Австралії.

"Ми хочемо вшанувати пам’ять побратимів - Рональда Вогелара, Майкла О’Ніла, Бйорна Бенджаміна Клавіса та Вільфріда Блеріо. Немає таких слів, щоб висловити нашу вдячність за їхню службу та найвищу жертву… Їхня мужність і пам’ять про них завжди надихатимуть нас", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що на кінець травня, за підрахунками грузинських ЗМІ, в Україні загинули 11 добровольців з Грузії.