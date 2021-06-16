В Україні оголосили штормове попередження: в яких областях погіршиться погода

В Україні синоптики попереджають про ускладнення погодніх умов. У більшості областей очікуються грози, град та сильний вітер.

Про це попереджають в Укргідометцентрі.

Так, 16 червня погодні умови не нестимуть жодної загрози лише в західних, Чернігівській та Донецькій областях, а також в Криму.

На решті території країни оголошено жовтий рівень небезпечності. У Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Київській очікуються грози.

Водночас, у Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Запорізькій, Херсонській, Кіровоградській та Вінницькій областях очікуються град, грози та шкали 15-20 метрів на секунду.

I (жовтий) ступінь означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.