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В Україні оголосили штормове попередження: в яких областях погіршиться погода

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Середа 16 червня 2021 08:39
В Україні оголосили штормове попередження: в яких областях погіршиться погода Фото: в Україні сьогодні погіршиться погода (Getty Images)
Автор: Инна Собора

В Україні синоптики попереджають про ускладнення погодніх умов. У більшості областей очікуються грози, град та сильний вітер.

Про це попереджають в Укргідометцентрі.

Так, 16 червня погодні умови не нестимуть жодної загрози лише в західних, Чернігівській та Донецькій областях, а також в Криму.

На решті території країни оголошено жовтий рівень небезпечності. У Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Київській очікуються грози.

Водночас, у Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Запорізькій, Херсонській, Кіровоградській та Вінницькій областях очікуються град, грози та шкали 15-20 метрів на секунду.

I (жовтий) ступінь означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

В Україні оголосили штормове попередження: в яких областях погіршиться погода

РБК-Україна писало, що по всій країні зранку 16 червня без світла залишились 177 населених пунктів.

Раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні утримається тепла погода по всій території. Водночас, синоптики прогнозують дощ з грозами.

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