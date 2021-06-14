Циклон над Чорним морем. У частині Україні цього тижня зменшиться кількість опадів
Погоду в Україні цього тижня визначатиме циклон над Чорним морем. У західних та північних областях зменшиться кількість опадів, а на решті території України продовжуються короткочасні дощі.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
"Цей синоптичний тиждень для більшості регіонів України пройде під гаслом - "Циклон над Чорним морем". Це означає, що у західних та північних областях тенденція до зменшення опадів, а от на решті території продовжуються короткочасні дощі та супроводжуючі конвективні явища", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що температурні показники залишаються доволі комфортними, особливо під час прояснень.
"У наступні три доби в більшості областей короткочасні дощі, грози, вдень, крім заходу та півночі, місцями град та шквали 15-20 м/с; у південній частині, 17 червня і на сході країни значні дощі; у четвер в західних та північних областях переважно без опадів. Температура вночі 10-17°, вдень 20-27°", - повідомили в Укргідрометцентрі.
Раніше повідомлялось, що погода в Україні серйозно зіпсується в понеділок, 14 червня. Синоптики прогнозують похолодання на заході, грози по всій країні, місцями - з сильними дощами.
За інформацією синоптиків, сьогодні у південних та центральних областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності - жовтий).