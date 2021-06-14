Циклон над Чорним морем. У частині Україні цього тижня зменшиться кількість опадів

Погоду в Україні цього тижня визначатиме циклон над Чорним морем. У західних та північних областях зменшиться кількість опадів, а на решті території України продовжуються короткочасні дощі.

"Цей синоптичний тиждень для більшості регіонів України пройде під гаслом - "Циклон над Чорним морем". Це означає, що у західних та північних областях тенденція до зменшення опадів, а от на решті території продовжуються короткочасні дощі та супроводжуючі конвективні явища", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що температурні показники залишаються доволі комфортними, особливо під час прояснень.

"У наступні три доби в більшості областей короткочасні дощі, грози, вдень, крім заходу та півночі, місцями град та шквали 15-20 м/с; у південній частині, 17 червня і на сході країни значні дощі; у четвер в західних та північних областях переважно без опадів. Температура вночі 10-17°, вдень 20-27°", - повідомили в Укргідрометцентрі.