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Циклон над Чорним морем. У частині Україні цього тижня зменшиться кількість опадів

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Україна, Понеділок 14 червня 2021 12:56
Циклон над Чорним морем. У частині Україні цього тижня зменшиться кількість опадів Фото: у частині Україні цього тижня зменшиться кількість опадів (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

Погоду в Україні цього тижня визначатиме циклон над Чорним морем. У західних та північних областях зменшиться кількість опадів, а на решті території України продовжуються короткочасні дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"Цей синоптичний тиждень для більшості регіонів України пройде під гаслом - "Циклон над Чорним морем". Це означає, що у західних та північних областях тенденція до зменшення опадів, а от на решті території продовжуються короткочасні дощі та супроводжуючі конвективні явища", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що температурні показники залишаються доволі комфортними, особливо під час прояснень.

"У наступні три доби в більшості областей короткочасні дощі, грози, вдень, крім заходу та півночі, місцями град та шквали 15-20 м/с; у південній частині, 17 червня і на сході країни значні дощі; у четвер в західних та північних областях переважно без опадів. Температура вночі 10-17°, вдень 20-27°", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Раніше повідомлялось, що погода в Україні серйозно зіпсується в понеділок, 14 червня. Синоптики прогнозують похолодання на заході, грози по всій країні, місцями - з сильними дощами.

За інформацією синоптиків, сьогодні у південних та центральних областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності - жовтий).

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