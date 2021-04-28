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В Україні зможуть розміщувати міністерства не лише в Києві: Кабмін підтримав проект

Новость на русском → Києва, Середа 28 квітня 2021 14:47
В Україні зможуть розміщувати міністерства не лише в Києві: Кабмін підтримав проект Фото: міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На засіданні Кабінету міністрів схвалили законопроект, який дозволить розміщувати міністерства не тільки в Києві. При цьому Кабмін сам визначатиме, де розміщувати міністерства.

Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

Повідомляється, що на Кабміні підтримали проект закону про зміни до законів "Про центральні органи виконавчої влади" та "Про Кабінет міністрів України".

Серед основних новел:

  • надання уряду повноваження визначати інше (крім Києва) місцезнаходження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
  • удосконалення процедури створення та ліквідації центральних органів виконавчої влади;
  • зосередження функцій з розробки проектів актів законодавства в міністерствах;
  • уточнення сфер компетенції та основних напрямків діяльності Кабінету міністрів;
  • прем'єр-міністр звільняється з посади так само як всі члени уряду - з початку роботи знову сформованим урядом.

Нагадаємо, раніше Немчінов розповідав, що переносити в регіони вже існуючі міністерства не планують. А йдеться про можливість розміщення новостворених органів центральної влади не в Києві.

За його словами, це може початися після того, як максимальне число процесів переведуть в онлайн.

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