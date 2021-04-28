В Україні зможуть розміщувати міністерства не лише в Києві: Кабмін підтримав проект

На засіданні Кабінету міністрів схвалили законопроект, який дозволить розміщувати міністерства не тільки в Києві . При цьому Кабмін сам визначатиме, де розміщувати міністерства.

Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

Повідомляється, що на Кабміні підтримали проект закону про зміни до законів "Про центральні органи виконавчої влади" та "Про Кабінет міністрів України".

Нагадаємо, раніше Немчінов розповідав, що переносити в регіони вже існуючі міністерства не планують. А йдеться про можливість розміщення новостворених органів центральної влади не в Києві.

За його словами, це може початися після того, як максимальне число процесів переведуть в онлайн.