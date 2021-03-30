ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський запропонував за два роки перенести міністерства в регіони

Новость на русском → Київ, Вівторок 30 березня 2021 18:11
Зеленський запропонував за два роки перенести міністерства в регіони Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський пропонує перенести міністерства з Києва в регіони. Таку деконцентрацію органів виконавчої влади можна провести за два роки.

Про це у Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

За його словами, Зеленський запропонував протягом найближчих двох років перемістити центральні органи виконавчої влади з Києва в регіони - обласні центри або центри територіальних громад. Секретаріат Кабінету міністрів України вже розробив пропозиції щодо такого переміщення.

Очікується, що це дозволить отримати наступні переваги:

  • рівний розвиток регіонів;
  • зростання благоустрою в регіонах;
  • наближення процесу формування і реалізації політик до людей;
  • зниження навантаження на Київ;
  • створення нових робочих місць у регіонах, покращення можливостей для працевлаштування, підвищення внутрішньої трудової міграції;
  • стимулювання економічного розвитку регіонів;
  • прискорення процесів реінжинірингу, цифрової трансформації та скорочення ролі чиновників в житті людини.

Нагадаємо, після обрання президент Зеленський хотів перемісти Адміністрацію президента, яка вже при ньому стала Офісом, з будівлі на Банковій. Але ідея застопорилася на заявах про необхідність забезпечити на новому місці спеціальний зв'язок і безпека.

А минулого року до Верховної ради внесли законопроект, яким пропонується перенесення Конституційного суду з Києва до Харкова.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський регион министерство
NEWS
Україна планує взяти нові зобов'язання перед МВФ, - Марченко
Україна планує взяти нові зобов'язання перед МВФ, - Марченко
DAILY
Бунтівна Феміда. Як Зеленський вирішив конституційну кризу і що чекає на КСУ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Бунтівна Феміда. Як Зеленський вирішив конституційну кризу і що чекає на КСУ