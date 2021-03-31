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Міністерства залишаться в Києві: у регіони планують перенести новостворені органи

Новость на русском → Україна, Середа 31 березня 2021 17:15
Міністерства залишаться в Києві: у регіони планують перенести новостворені органи Фото: Олег Немчінов (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр Кабміну Олег Немчінов розповів, що переносити в регіони вже існуючі міністерства не планують. Перенесення уряду планують розпочати з новостворених органів центральної влади.

Про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".

На думку Немчінова, почати перенесення органів влади з новостворених буде найбільш оптимальним варіантом.

"Я думаю, що найбільш оптимальний варіант - почати з новостворених органів центральної виконавчої влади. Зараз у нас і комісії створюються, і агенції, і бюро, які спокійно можуть почати роботу з чистого листа, з набору персоналу, пошуку приміщень в регіональних центрах", - сказав він.

Немчінов зазначив, що перенесення органів влади в регіони почнеться після того, як Кабмін завершить перехід на електронний документообіг.

"Зважаючи на те, що в умовах пандемії уряд довів, що можна проводити і засідання онлайн, і наради онлайн, і документообіг у нас на 90% є електронним. Ми можемо спокійно говорити, що після того, як закінчимо відмову від паперового документообігу, ми зможемо говорити про конкретні кроки", - пояснив міністр.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський запропонував за два роки перенести міністерства в регіони. Зеленський заявив, що у Кабміні вже розробили пропозиції щодо такого переміщення.

Додамо, після перемоги на виборах Зеленський хотів перемісти Адміністрацію президента, яка вже при ньому стала Офісом, з будівлі на Банковій. Однак Офіс президента досі перебуває на тому ж місці.

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