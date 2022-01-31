У Кропивницькому запобігли екологічній катастрофі регіонального масштабу

Співробітники СБУ у Кропивницькому викрили підприємців, які розкрадали державні кошти. Також вони могли стати причиною екологічної катастрофи регіонального масштабу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ .

За даними слідства, бізнесмени наживалися на коштах, виділених на реконструкцію об'єкта критичної інфраструктури. Вони вкрали близько 3 млн гривень на переобладнання системи водопостачання міста. Замість сертифікованого обладнання, вони використовували неякісні системи невідомого походження. Його вже встановили, але не ввели в експлуатацію. Вирішується питання його заміни.

"У 2018 році фірма-підрядник виграла тендер на переобладнання системи водопостачання та водоочищення міста на 63 млн гривен. Договір передбачав виконання робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд та будівництва цеху механічного зневоднення", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що своїми діями зловмисники поставили під загрозу безперебійне постачання питної води жителям Кропивницького та екобезпеку регіону. У разі несправності обладнання могло б призвести до забруднення водних об'єктів, які забезпечують населення міста питною водою.