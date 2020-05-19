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Росія перекинула на окупований Донбас три вагони з боєприпасами та понад 10 танків, - ГУР

Новини » Надзвичайні події     19.05.2020 - 13:56
Росія перекинула на окупований Донбас три вагони з боєприпасами та понад 10 танків, - ГУР
Фото: військовий зі зброєю (РБК-Україніа)

РФ підсилює готовність до застосування з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК

Командування Збройних сил Російської Федерації перекинула на окупований Донбас три вагони з боєприпасами та понад 10 танків. Підсилення здійснили під виглядом логістичного забезпечення бойової підготовки військ в літньому періоді навчання.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, минулого тижня з території Росії через неконтрольовані Україною ділянки кордону до окупаційних підрозділів доставлено три вагони з боєприпасами, у т.ч. для озброєння заборонених калібрів, більше десяти танків. За даними розвідки РФ надала три нових танки, решта після ремонту, вісім бойових броньованих машин та до тридцяти автомобілів, завантажених боєприпасами для стрілецької зброї і гранатометів.

Разом з тим, російські пропагандисти виправдовують збільшення обсягів постачання зброї на Донбасі тим, що існує загроза наступу підрозділів Об’єднаних сил наприкінці травня.

Нагадаємо, від початку поточної доби бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим "тиші". В трьох випадках використовували заборонене важке озброєння.

Крім того, бойовики на Донбасі під виглядом урочистих заходів до 9 травня залучити додаткову кількість транспортних засобів з метою доставки боєприпасів забороненого калібру.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Донбасбойовики
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