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Українці повинні бути ментально готовими до повномасштабного наступу Росії, - МЗС

Новини » Політика     29.06.2020 - 15:41
Українці повинні бути ментально готовими до повномасштабного наступу Росії, - МЗС
Фото: російський військовий (pinterest.com)

У МЗС назвали можливі причини для російської агресії

Українці повинні бути ментально готовими до повномасштабного наступу російських військ на Україну. Будь-які російські військові навчання поблизу кордону можуть перерости в бойові дії.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, багато військових експертів та аналітиків не виключають військовий наступ російських Збройних сил для досягнення політичних або економічних цілей.

Наразі Росія нарощує військові потужності на східному кордоні України та посилює військовий контингент в окупованому Криму та на Донбасі.

"Досить часто переводяться у підвищену бойову готовність російські окупаційні сили на території окупованого Донбасу. Будь-які навчання можуть досить швидко перейти в активну фазу бойових дій, тому ризик, однозначно, зростає, і, звичайно, військові це бачать", - наголосив Боднар.

Як вважає заступник глави МЗС, причинами повномасштабного наступу може бути як внутрішня нестабільність в Росії, зокрема через невдоволення результатами голосування за зміни до Конституції, так і питання поставки води в окупований Крим.

Нагадаємо, розвідка зафіксувала, що Росія перекинула на окупований Донбас три вагони з боєприпасами та 10 танків.

Додамо, сьогодні на Донбасі в результаті ворожого обстрілу постраждали двоє українських військових.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України МЗСРосійська Федераціянаступление
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