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Зеленський підписав указ про запобігання гендерно обумовленого насильства

Україна, Понеділок 21 вересня 2020 12:21
Зеленський підписав указ про запобігання гендерно обумовленого насильства
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк, Юлія Струк

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про розбудову системи реагування та запобігання гендерно обумовленого насильства. Він підкреслив, що потрібні механізми реалізації прийнятого законодавства.

Про це він сказав у ході зустрічі з представниками громадських та міжнародних організацій.

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська беруть участь у зустрічі з представниками громадських та міжнародних організацій, присвяченій питанням реалізації державної політики з протидії та запобігання домашньому насильству.

Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 21 вересня 2020 р.

Зустріч присвячена питанням реалізації держполітики з протидії та запобігання домашньому насильству.

"Я з підписанням цього указу хочу наголосити про особисту відповідальність прем’єр-міністра, уряду України та всіх керівників на місцях… Потрібні механізми реалізації прийнятого законодавства. Питання запобігання та протидії насильства є одним із індикаторів цілей сталого розвитку", - сказав президент.

Він зазначив, що цей напрям є частиною внутрішнього та зовнішнього напрямку роботи нашої держави, для якої права людини є основоположним принципом.

Нагадаємо, на початку серпня заступник голови Нацполіціі Олександр Фацевіч заявив, що за півроку було відкрито близько 900 справ за фактом домашнього насильства, а громадяни стали менше приховувати такі факти і частіше звертатися за допомогою до правоохоронців.

Як писало РБК-Україна, заступник міністра внутрішніх справ Катерина Павличенко заявила, що в Україні за перші півроку кількість повідомлень про домашнє насильство збільшилася на 40%.

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