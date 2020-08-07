В Україні зросла кількість повідомлень про домашнє насильство на 40%

Фото: збільшення домашнього насильства не пов'язано з карантином (freepik)

У період карантину тема домашнього насильства стала більш актуальною

В Україні за перші півроку кількість повідомлень про домашнє насильство збільшилася на 40%. При цьому в період карантину в поліції не фіксували значного збільшення повідомлень про домашнє насильство.

Про це на брифінгу заступник міністра внутрішніх справ Катерина Павличенко.

Вона зазначила, що за перші шість місяців 2020 року в поліцію надійшло понад 101 тисячі повідомлень про домашнє насильство.

"У період карантину тема домашнього насильства стала ще більш актуальною, оскільки люди виявилися дещо в закритому приміщенні і в постійному перебуванні вдома. Не дивлячись на це, Національна поліція не фіксувала таких різких збільшень викликів на лінію" 102 "щодо домашнього насильства в період карантину", - зазначила Паліченко.

За її словами, збільшення повідомлень про домашнє насильство пов'язане з тим, що люди стали більше знати і краще реагувати на прояви насильства.

Нагадаємо, як повідомив в інтерв'ю РБК-Україна психотерапевт Олег Чабан, через карантин серед українців погіршився психічний стан здоров'я.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні можуть посилити відповідальність за домашнє насильство.