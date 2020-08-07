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За півроку поліція відкрила біля 900 справ за фактом домашнього насильства

Україна, П'ятниця 07 серпня 2020 17:34
За півроку поліція відкрила біля 900 справ за фактом домашнього насильства
Фото: Олександр Фацевич (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Також складено понад 64 тисячі адмінпротоколів

Національна поліція за півроку відкрила близько 900 справ за фактом домашнього насильства. За словами замглави Нацполіції Олександра Фацевича, громадяни стали менше приховувати такі факти та частіше звертатися за допомогою до правоохоронців.

Про це повідомляє прес-служба НПУ.

Вказано, що у Нацполіції були створені та вже активно працюють 45 мобільних груп з протидії домашнього насильства. Водночас заплановано запуск ще 50 таких груп.

"Наразі вони працюють у кожному великому місті, і ми плануємо запустити такі групи у сільській місцевості. Поліцейські у складі таких груп займаються не тільки реагуванням. Їхнє завдання також - професійна консультація постраждалим від домашнього насильства та профілактика з кривдником", - зазначив він.

Фацевич підкреслив, що у порівнянні із минулим роком простежується системне зростання повідомлень про факти домашнього насильства.

"У цьому році поліцейські відкрили вже близько 900 кримінальних проваджень за вчинення домашнього насильства та склали понад 64 тисячі адміністративних протоколів", - сказав заступник глави НПУ.

Нагадаємо, замміністра внутрішніх справ Катерина Павличенко заявила, що в Україні за перші півроку кількість повідомлень про домашнє насильство збільшилася на 40%; однак у період карантину в поліції не фіксували значного збільшення повідомлень про домашнє насильство.

Як писало РБК-Україна, в Україні можуть посилити відповідальність за домашнє насильство.

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