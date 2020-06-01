В Україні фіксують спад нових випадків коронавірусу

За минулу добу заразились 340 людей
Станом на 1 червня в Україні виявили 24 012 випадків коронавірусної інфекції. За минулу добу заразились 340 людей, що на 100 менше, ніж позавчора.
Такі дані наводить карта Ради нацбезпеки та оборони (РНБО).
Зокрема, за минулу добу померли ще 10 людей від інфекції, а загальна кількість жертв становить 718 людей. Також за вчора одужали 152 людини.
Серед нових випадків COVID-19 13 дітей та 79 медпрацівників.
01.06.2020 Онлайн-брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції
Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою міністра охорони здоров’я України Максима СтепановаОпубліковано Міністерство охорони здоров'я України Неділя, 31 травня 2020 р.
РБК-Україна писало, що вчора за добу 468 зафіксували нових випадків коронавірусу.
Раніше повідомлялось, що у разі другої хвилі коронавірусу українські медики будуть пропонувати іншу стратегію боротьби з епідемією.
Зазначимо, в Україні почався третій етап послаблення карантину.
Додамо, у Києві переноситься запуск міської електрички, бо працівники підприємства "Укрзалізниця" не встигли виконати ремонтні роботи електропоїздів.
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Автор: Анастасия Рокитна