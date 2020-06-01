В Україні фіксують спад нових випадків коронавірусу

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

За минулу добу заразились 340 людей

Станом на 1 червня в Україні виявили 24 012 випадків коронавірусної інфекції. За минулу добу заразились 340 людей, що на 100 менше, ніж позавчора.

Такі дані наводить карта Ради нацбезпеки та оборони (РНБО).

Зокрема, за минулу добу померли ще 10 людей від інфекції, а загальна кількість жертв становить 718 людей. Також за вчора одужали 152 людини.

Серед нових випадків COVID-19 13 дітей та 79 медпрацівників.

Найбільш заражені регіони

м. Київ - 3043 (654 одужали);

Чернівецька обл. - 3377 (945 одужали);

Рівненська обл. - 1770 (887 одужали);

Львівська обл. - 1700 (420 одужали);

Київська обл. - 1600 (398 одужали).

Ситуація в інших областях

Вінницька область - 1005 випадків;

Волинська область - 932 випадки;

Дніпропетровська область - 942 випадки;

Донецька область - 163 випадки;

Житомирська область - 742 випадки;

Закарпатська область - 1206 випадків;

Запорізька область - 447 випадків;

Івано-Франківська область - 1420 випадків;

Кіровоградська область - 514 випадків;

Луганська область - 47 випадків;

Миколаївська область - 294 випадки;

Одеська область - 896 випадків;

Полтавська область - 270 випадків;

Сумська область - 170 випадків;

Тернопільська область - 1176 випадків;

Харківська область - 1083 випадки;

Херсонська область - 178 випадків;

Хмельницька область - 454 випадки;

Черкаська область - 406 випадків;

Чернігівська область - 177 випадків.

РБК-Україна писало, що вчора за добу 468 зафіксували нових випадків коронавірусу.

Раніше повідомлялось, що у разі другої хвилі коронавірусу українські медики будуть пропонувати іншу стратегію боротьби з епідемією.

Зазначимо, в Україні почався третій етап послаблення карантину.

Додамо, у Києві переноситься запуск міської електрички, бо працівники підприємства "Укрзалізниця" не встигли виконати ремонтні роботи електропоїздів.

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Автор: Анастасия Рокитна