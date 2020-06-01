ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві переноситься запуск міської електрички

Новини » Суспільство     01.06.2020 - 08:49
У Києві переноситься запуск міської електрички
Фото: електричка (www.facebook.com/Kravtsov.Evg)

Відновлення руху міської електрички у Києві буде повідомлено додатково

У Києві перенесуть запуск міської електрички на 7 червня. Таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що працівники підприємства "Укрзалізниця" не встигли виконати ремонтні роботи електропоїздів.

Про це повідомляє прес-служба "Київпастранс".

Як повідомляється, у зв'язку з введенням протиепідемічних заходів в країні, працівники що проводили ремонтні роботи електропоїздів не встигли її виконати до 1 червня. Таким чином закінчення ремонту електропоїздів орієнтовно очікується 7 червня. Відновлення руху міської електрички у Києві буде повідомлено додатково по завершенню ремонтних робіт.

Зазначимо, в рамках третього етапу ослаблення карантину у Києві планувалось відновити роботу міської електрички з 1 червня разом з усім залізничним транспортом України.

Однак, відсьогодні в Україні відновили роботу залізничні пасажирські перевезення в міському, регіональному, далекому внутрішньому і міжобласному сполученні. Також почали здійснюватися міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом.

Нагадаємо, з 1 червня в Україні почали поступово відновлювати приміське залізничне сполучення.

Крім того, Україна перейшла на черговий етап послаблення карантину.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Київэлектричка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся