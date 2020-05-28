Ляшко про другу хвилю коронавірусу: будемо пропонувати іншу стратегію боротьби

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

При цьому у другій хвилі коронавірус може піти за сценарієм грипу

Українські медики будуть пропонувати іншу стратегію боротьби з коронавірусом під час другої хвилі. Дані заходи будуть спрямовані на запобігання нового тотального карантину.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, Україні слід готуватися до другої хвилі коронавірусу, тому що вона може піти за сценарієм грипу та грипоподібних захворювань.

"Ми повинні готувати систему охорони здоров'я до цього, щоб не вводити тотальний карантин. Коли ми в перший раз заходили в тотальний карантин, ми поступово послаблюємо заходи ... Цей досвід буде оцінений експертами, і ми будемо пропонувати зовсім іншу стратегію боротьби, коли буде друга хвиля", - зазначив Ляшко.

Він також додав, що зараз потрібно запобігти нашаруванню різних інфекцій, щоб грип та коронавірус не циркулювали разом.

Нагадаємо, раніше в Національній академії наук заявили, що Україна пройшла пік захворюваності на коронавірус і вже два тижні знаходиться на так званому плато.

До цього Ляшко зазначав, що Україна зможе уникнути другої хвилі коронавірусу тільки в тому випадку, якщо буде готова вакцина і почнеться масова вакцинація населення від COVID-19.

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Автор: Данила Крамаренко