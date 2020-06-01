В Украине фиксируют спад новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки заразились 340 человек
По состоянию на 1 июня в Украине выявили 24 012 случаев коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки заразились 340 человек, что на 100 меньше, чем позавчера.
Такие данные приводит карта Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).
В частности, за минувшие сутки умерли еще 10 человек от инфекции, а общее количество жертв составляет 718 человек. Также за вчера выздоровели 152 человек.
Среди новых случаев COVID-19 13 детей и 79 медработников.
01.06.2020 Онлайн-брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції
Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою міністра охорони здоров’я України Максима СтепановаОпубліковано Міністерство охорони здоров'я України Неділя, 31 травня 2020 р.
РБК-Украина писало, что вчера в сутки зафиксировали 468 новых случаев коронавируса.
Ранее сообщалось, что в случае второй волны коронавируса украинские медики будут предлагать другую стратегию борьбы с эпидемией.
Отметим, в Украине начался третий этап ослабления карантина.
Добавим, в Киеве переносится запуск городской электрички, потому что работники предприятия "Укрзализныця" не успели выполнить ремонтные работы электропоездов.
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Автор: Анастасия Рокитна