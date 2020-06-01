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В Украине фиксируют спад новых случаев коронавируса

Новости » Коронавирус     01.06.2020 - 08:59
В Украине фиксируют спад новых случаев коронавируса
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

За прошедшие сутки заразились 340 человек

По состоянию на 1 июня в Украине выявили 24 012 случаев коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки заразились 340 человек, что на 100 меньше, чем позавчера.

Такие данные приводит карта Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).

В частности, за минувшие сутки умерли еще 10 человек от инфекции, а общее количество жертв составляет 718 человек. Также за вчера выздоровели 152 человек.

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Наиболее зараженные регионы

  • г. Киев - 3043 (654 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 3377 (945 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 1770 (887 выздоровели)
  • Львовская обл. - 1700 (420 выздоровели)
  • Киевская обл. - 1600 (398 выздоровели).

Ситуация в других областях

  • Винницкая область - 1005 случаев;
  • Волынская область - 932 случая;
  • Днепропетровская область - 942 случая;
  • Донецкая область - 163 случая;
  • Житомирская область - 742 случая;
  • Закарпатская область - 1206 случаев;
  • Запорожская область - 447 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1420 случаев;
  • Кировоградская область - 514 случаев;
  • Луганская область - 47 случаев;
  • Николаевская область - 294 случая;
  • Одесская область - 896 случаев;
  • Полтавская область - 270 случаев;
  • Сумская область - 170 случаев;
  • Тернопольская область - 1176 случаев;
  • Харьковская область - 1083 случая;
  • Херсонская область - 178 случаев;
  • Хмельницкая область - 454 случая;
  • Черкасская область - 406 случаев;
  • Черниговская область - 177 случаев.

РБК-Украина писало, что вчера в сутки зафиксировали 468 новых случаев коронавируса.

Ранее сообщалось, что в случае второй волны коронавируса украинские медики будут предлагать другую стратегию борьбы с эпидемией.

Отметим, в Украине начался третий этап ослабления карантина.

Добавим, в Киеве переносится запуск городской электрички, потому что работники предприятия "Укрзализныця" не успели выполнить ремонтные работы электропоездов.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Коронавирус
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