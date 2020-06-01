В Украине фиксируют спад новых случаев коронавируса

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

За прошедшие сутки заразились 340 человек

По состоянию на 1 июня в Украине выявили 24 012 случаев коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки заразились 340 человек, что на 100 меньше, чем позавчера.

Такие данные приводит карта Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).

В частности, за минувшие сутки умерли еще 10 человек от инфекции, а общее количество жертв составляет 718 человек. Также за вчера выздоровели 152 человек.

Среди новых случаев COVID-19 13 детей и 79 медработников.

Наиболее зараженные регионы

г. Киев - 3043 (654 выздоровели)

Черновицкая обл. - 3377 (945 выздоровели)

Ровенская обл. - 1770 (887 выздоровели)

Львовская обл. - 1700 (420 выздоровели)

Киевская обл. - 1600 (398 выздоровели).

Ситуация в других областях

Винницкая область - 1005 случаев;

Волынская область - 932 случая;

Днепропетровская область - 942 случая;

Донецкая область - 163 случая;

Житомирская область - 742 случая;

Закарпатская область - 1206 случаев;

Запорожская область - 447 случаев;

Ивано-Франковская область - 1420 случаев;

Кировоградская область - 514 случаев;

Луганская область - 47 случаев;

Николаевская область - 294 случая;

Одесская область - 896 случаев;

Полтавская область - 270 случаев;

Сумская область - 170 случаев;

Тернопольская область - 1176 случаев;

Харьковская область - 1083 случая;

Херсонская область - 178 случаев;

Хмельницкая область - 454 случая;

Черкасская область - 406 случаев;

Черниговская область - 177 случаев.

РБК-Украина писало, что вчера в сутки зафиксировали 468 новых случаев коронавируса.

Ранее сообщалось, что в случае второй волны коронавируса украинские медики будут предлагать другую стратегию борьбы с эпидемией.

Отметим, в Украине начался третий этап ослабления карантина.

Добавим, в Киеве переносится запуск городской электрички, потому что работники предприятия "Укрзализныця" не успели выполнить ремонтные работы электропоездов.

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Автор: Анастасия Рокитна