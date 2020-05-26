В Україні фіксують зростання динаміки поширення коронавірусу

В Україні на 8:30 26 травня зафіксовано вже понад 21,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За минулу добу заразились ще 339 людей.

Такі дані наводить аналітична панель щодо ситуації з поширенням коронавірусу в Україні.

Зазначимо, що вчора повідомляли про 259 нових заражених, тому сьогоднішні дані вищі на 80 випадків.

Зазначимо, за весь час пандемії в Україні одужали 7 575 осіб і 644 - померли.

Нагадаємо, в Україні на коронавірус захворіло понад 4 тисячі медичних працівників, це близько 20% усіх інфікованих COVID-19.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 25 травня до ослаблення карантину в Україні не готові 8 областей, при цьому Вінницька область входить до переліку регіонів, де пом'якшили карантинні заходи.

Додамо, після ослаблення карантину у Вінниці зростають показники інцидентності захворювання коронавірусом.