В Україні на коронавірус захворіло понад 4 тисячі медиків, - Степанов

Фото: українські медики (РБК-Україна)

Степанов заявив, що медична система України не була готова до пандемії COVID-19

В Україні на коронавірус захворіло понад 4 тисячі медичних працівників. Це близько 20% усіх інфікованих COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоровя Максим Степанов в ефірі програми “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

За його словами, такий високий відсоток захворюваності на COVID-19 серед медиків пов'язаний з тим, що медична система України не була готова до пандемії.

"На жаль, близько 20% усіх інфікованих коронавірусом, тобто 4112 людей, - медики. Це сталося через те, що на початок епідемії наші лікарні не були готові до такого виклику. В нас не було ані засобів індивідуального захисту, ані респіраторів, ані масок. Також не були прораховані маршрути доставки хворих. Куди має приїхати хворий, визначалося вже у розпал епідемії", - зазначив Степанов.

Міністр також підкреслив, що, крім забезпечення лікарів усіма необхідними засобами, потрібен також 3-місячний запас засобів індивідуального захисту, які використовують медики при лікуванні інфекційних хвороб.

Нагадаємо, в Україні на 25 травня зафіксовано вже понад 21 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 25 травня до ослаблення карантину в Україні не готові 8 областей, при цьому Вінницька область входить до переліку регіонів, де пом'якшили карантинні заходи.

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Автор: Анастасия Светлевская