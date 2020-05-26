В Украине фиксируют рост динамики распространения коронавируса

За прошедшие сутки заразились еще 339 человек
В Украине на 8:30 26 мая зафиксировано уже более 21,5 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19. За прошедшие сутки заразились еще 339 человек.
Такие данные приводит аналитическая панель относительно ситуации с распространением коронавируса в Украине.
Отметим, что вчера сообщали о 259 новых зараженных, поэтому сегодняшние данные выше на 80 случаев.
Отметим, за все время пандемии в Украине выздоровели 7575 человек (341 человек за вчера) и 644 - умерли (за минувшие сутки 21 человек).
"Количество выздоровевших больше, чем количество заболевших", - заявили на брифинге в Минздраве.
Всего в Украине исследовано 301 736 образцов методом ПЦР. В общем заболели 1581 ребенок и 4183 медика. На амбулаторном лечении 14 848 пациентов.
В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 259 человек, в том числе один ребенок и 22 медики.
В общем случаи подтверждены:
Напомним, в Украине коронавирусом заболело более 4 тыс. медицинских работников, это около 20% всех инфицированных COVID-19.
Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 25 мая к ослаблению карантина в Украине не готовы 8 областей, при этом Винницкая область входит в перечень регионов, где ослабили карантинные мероприятия.
Добавим, после ослабления карантина в Виннице растут показатели инцидентности заболевания коронавирусом.
Автор: Анастасия Рокитна