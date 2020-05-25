Вінниця наближається до "червоної межі" і може посилити карантин

Фото: Вінниця ризикує перетнути "червону межу" захворюваності (РБК-Україна)

У місті зростають показники інцидентності захворювання на COVID-19

Після ослаблення карантину у Вінниці зростають показники інцидентності захворювання коронавірусом. Таким чином область наближається до "червоної межі".

Про це заявив директор департаменту охорони здоров'я Олександр Шиш, передає прес-служба міської ради Вінниці.

За його словами, на момент введення адаптивного карантину показник інцидентності у місті був 26, а по області - 9.

"І це дозволило Кабінету міністрів включити Вінницький регіон до числа тих, де може бути застосований адаптивний карантин. Станом на неділю, ми бачимо, що в місті збільшується кількість нових випадків. І якщо така динаміка буде продовжуватися, то ми перейдемо за "червону межу" показника інцидентності. На сьогодні він вже 11. Тобто, за три дні ми набрали дві одиниці", - зазначив Шиш.

Нагадаємо, станом на 25 травня до ослаблення карантину в Україні не готові 8 областей, при цьому Вінницька область входить до переліку регіонів, де пом'якшили карантинні заходи.

У той же час, як розповів РБК-Україна голова робочої групи при Національній академії наук (НАН) України з проблем розповсюдження коронавірусу Сергій Комісаренко, уряд не знає реального числа хворих на коронавірус.

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Автор: Іван Петров