В Україні на цьому тижні зберігатиметься похолодання

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За інформацією Діденко, потепління очікується 16-17 березня

Похолодання в Україні зберігатиметься на цьому тижні. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

Разом з тим вона зазначила, що сильний вітер у вівторок, 12 березня, вщухне.

"Цей сильнющий вітер завтра стихне. Але поки що сьогодні, у понеділок, стережіться штормових його поривів. Бо може так рвонути миттєво та несподівано, що й дерево рвоне з коренем. Тому будьте особливо уважними та обережними. Завтра, 12 березня, вітер очікується північно-західного напрямку, 5-12 метрів за секунду", - написала Діденко.

Додамо також, що в Українському гідрометцентрі попередили, що у найближчі три години з утриманням до кінця доби 11 березня у Києві пориви вітру 25-30 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Синоптик також поінформувала, що завтра на заході пройде дощ та мокрий сніг, на півдні також є ймовірність мокрого снігу у вівторок. При цьому на решті території України - без істотних опадів.

Вказано, що температура повітря буде низькою: вночі +2 -4 градуси, вдень +2 +8 градусів.

"У Києві 12 березня вночі та вранці - без опадів, у другій половині дня очікується незначний дощ та мокрий сніг. Вітер послабне. Найближчої ночі у столиці передбачається 2 градуси морозу, завтра вдень +5 +6 градусів", - підкреслила Діденко.

"Більша частина тижня суттєвих опадів не принесе, лише буде холодно. А ось 16-17 березня, у суботу-неділю, в Україні почнеться потепління", - зазначила синоптик.

Крім того, за інформацією Діденко, активізація діяльності Сонця спричинює виникнення магнітних бур, що у свою чергу провокує сильний головний біль та проблеми з артеріальним тиском.

Нагадаємо, раніше в Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що сьогодні, 11 березня, очікується погіршення погоди в Україні, зокрема, пориви вітру до 20 м/с.

Як писало РБК-Україна раніше, в Україні через негоду знеструмлено майже 50 населених пунктів.

Синоптики повідомляють, що в понеділок на заході України очікується невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом.