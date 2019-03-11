Синоптики попереджають про сильний вітер в Україні

Фото: погода в Україні 11 березня буде вітряної (Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)

Погода в Україні погіршиться через сильні пориви вітру

Сьогодні, 11 березня, очікується погіршення погоди в Україні, зокрема, пориви вітру до 20 м/с. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними Гідрометцентру, 11 березня на території України очікуються пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах та Прикарпатті - до 29-34 м/с. Крім того, на високогір'ї Карпат прогнозуються сильні снігопади. До кінця дня у Львівській області очікується надзвичайний південно-західний вітер з переходом на північно-західний з поривами 35-40 м/с.

Також повідомляється, що у зв'язку зі снігопадом і хуртовиною в східній частині Закарпатської та в горах Івано-Франківської областей очікується висока лавинна небезпека (4 рівень), в західних і центральних районах Закарпатської області збережеться значна лавинна небезпека.

Сьогодні на річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води на притоках Верхньої Тиси, на окремих ділянках Тиси, а також у нижніх течіях Боржави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні через негоду знеструмлено майже 50 населених пунктів.

За даними синоптиків, сьогодні на заході України очікується невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом.